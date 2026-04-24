QCR verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

QCR ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat QCR die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QCR 1,52 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at