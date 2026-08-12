QD Laser,Inc Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

QD Laser,Inc Registered hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,23 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei QD Laser,Inc Registered ein EPS von -2,220 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 436,6 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 315,5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at