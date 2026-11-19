QDM International äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,80 Prozent auf 2,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at