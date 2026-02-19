QDM International präsentierte Quartalsergebnisse

QDM International hat am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QDM International 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat QDM International im vergangenen Quartal 4,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 196,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QDM International 1,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at