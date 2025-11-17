|
17.11.2025 06:31:29
QDM International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
QDM International hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,070 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat QDM International im vergangenen Quartal 4,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 289,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QDM International 1,0 Millionen USD umsetzen können.
