QDM International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

QDM International hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,480 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,61 Prozent auf 9,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,880 USD. Im Vorjahr hatte QDM International 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 156,32 Prozent auf 21,48 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,38 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at