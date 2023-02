QDPAK- und DDPAK-Gehäuse mit Top-Side-Kühlung von Infineon sind nun als JEDEC-Standard für Hochleistungsanwendungen registriert

München – 9. Februar 2023 – Die Entwicklung effizienter Hochleistungsanwendungen mit erheblichem Mehrwert für Bereiche wie die Elektromobilität, wird von Trends zu höherer Leistungsdichte und Kostenoptimierung dominiert. Daher hat die Infineon Technologies AG die QDPAK und DDPAK Top-Side-Cooling (TSC)-Gehäuse, die sich ideal für Hochspannungs-MOSFETs eignen, erfolgreich als JEDEC-Standard registriert. Mit dieser Registrierung bekräftigt Infineon seine Bemühungen um eine weitreichende Einführung von TSC in neuen Designs mit einem einheitlichen Gehäusedesign und Platzbedarf. Darüber hinaus bietet die Registrierung den OEM-Herstellern Flexibilität und Komfort. So können sie ihre Produkte auf dem Markt hervorheben und die Leistungsdichte weiter verbessern, um so verschiedene Anwendungen unterstützen zu können.