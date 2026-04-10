QED Connect öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

QED Connect lud am 07.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 172,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at