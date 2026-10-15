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15.10.2026 14:23:48
QEP Co. Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - QEP Co. Inc. (QEPC.PK) released a profit for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $5.85 million, or $1.97 per share. This compares with $3.84 million, or $1.18 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.9% to $61.05 million from $57.66 million last year.
QEP Co. Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.85 Mln. vs. $3.84 Mln. last year. -EPS: $1.97 vs. $1.18 last year. -Revenue: $61.05 Mln vs. $57.66 Mln last year.
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