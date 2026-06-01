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01.06.2026 14:14:47
QEP Co. Inc. Reports Drop In Full Year Profit
(RTTNews) - QEP Co. Inc. (QEPC.PK) reported earnings for full year that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $15.77 million, or $4.90 per share. This compares with $16.25 million, or $4.94 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.1% to $233.72 million from $243.83 million last year.
QEP Co. Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.77 Mln. vs. $16.25 Mln. last year. -EPS: $4.90 vs. $4.94 last year. -Revenue: $233.72 Mln vs. $243.83 Mln last year.
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