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17.07.2026 06:31:29
QEP Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
QEP Company hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat QEP Company mit einem Umsatz von insgesamt 61,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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