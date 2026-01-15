QEP Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QEP Company hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte QEP Company einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 59,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem QEP Company 61,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at