QEP Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

QEP Company hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent auf 61,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at