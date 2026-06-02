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02.06.2026 06:31:29
QEP Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
QEP Company hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 55,4 Millionen USD – eine Minderung von 2,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 56,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,94 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat QEP Company im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 233,72 Millionen USD. Im Vorjahr waren 243,83 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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