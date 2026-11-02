02.11.2026 06:31:29

Qi An Xin Technology Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Qi An Xin Technology Group A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Qi An Xin Technology Group A ein Ergebnis je Aktie von 0,220 CNY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Qi An Xin Technology Group A 769,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 29,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,10 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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