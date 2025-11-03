Qi An Xin Technology Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qi An Xin Technology Group A hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,520 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,10 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 927,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at