Qi An Xin Technology Group A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Qi An Xin Technology Group A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,95 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,300 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Qi An Xin Technology Group A mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,91 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,850 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,020 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,39 Milliarden CNY – ein Plus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Qi An Xin Technology Group A 4,30 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,585 CNY sowie einen Umsatz von 4,85 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at