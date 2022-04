Qi An Xin Technology Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Qi An Xin Technology Group A äußerte sich am 26.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,52 Prozent auf 659,0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 456,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at