Qi An Xin Technology Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Qi An Xin Technology Group A hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,57 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,610 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 716,6 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 686,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at