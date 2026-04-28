QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der QIAGEN-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten habe trotz ungünstiger Vorahnungen noch negativ überrascht, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag veröffentlichten Reaktion auf Quartalszahlen und Prognosesenkung. Er hätte gedacht, dass sich Qiagen im aktuell widrigen Umfeld besser schlage. Auch die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Markterwartungen.

Aktienauswertung: Die QIAGEN-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,5 Prozent auf 30,85 EUR. 369 304 QIAGEN-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 24,6 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:28 / GMT





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