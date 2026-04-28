QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Experten-Einschätzung
|
28.04.2026 11:52:45
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten habe trotz ungünstiger Vorahnungen noch negativ überrascht, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag veröffentlichten Reaktion auf Quartalszahlen und Prognosesenkung. Er hätte gedacht, dass sich Qiagen im aktuell widrigen Umfeld besser schlage. Auch die Signale für das zweite Quartal lägen unter den Markterwartungen.
Aktienauswertung: Die QIAGEN-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie verlor um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,5 Prozent auf 30,85 EUR. 369 304 QIAGEN-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 24,6 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: TecDAX legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.at)