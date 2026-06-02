QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat Qiagen mit einem Kursziel von 43 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Feedback aus Gesprächen mit etlichen US-Laborexperten deute darauf hin, dass Qiagens Tuberkulose-Bluttest Quantiferon nach wie vor fest in den klinischen Arbeitsabläufen verankert sei, wobei hohe Umstellungshürden bestünden und die Akzeptanz bei Ärzten groß sei, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das anstehende Konkurrenzprodukt von Roche sollte zwar einige Vorteile für die Arbeitsabläufe mit sich bringen. Doch dürften die klinische Validierung, die Aufnahme in Leitlinien sowie Umstellungsschwierigkeiten den Zeitplan für die Einführung verlängern.

Aktienauswertung: Die QIAGEN-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:30 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 31,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 34 858 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 23,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET





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