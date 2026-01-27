QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Führungsebene
|
27.01.2026 07:29:00
QIAGEN-Aktie: Diagnostikunternehmen holt ehemaligen Thermo-Fisher-Manager in den Aufsichtsrat
Stevenson werde sich auf der QIAGEN-Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen, teilte das Diagnostikunternehmen mit. Der Manager war zuletzt als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
26.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
26.01.26