QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Führungsebene 27.01.2026 07:29:00

QIAGEN-Aktie: Diagnostikunternehmen holt ehemaligen Thermo-Fisher-Manager in den Aufsichtsrat

QIAGEN-Aktie: Diagnostikunternehmen holt ehemaligen Thermo-Fisher-Manager in den Aufsichtsrat

QIAGEN hat Mark Stevenson als Nachfolger von Ross Levine mit Wirkung zum vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat berufen.

Stevenson werde sich auf der QIAGEN-Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen, teilte das Diagnostikunternehmen mit. Der Manager war zuletzt als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

QIAGEN-Aktie höher: Operative Stärke führt zu positiver 2026-Prognose

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

mehr Nachrichten