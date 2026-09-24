QIAGEN-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der QIAGEN-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich der Diagnostikkonzern dem oberen Ende der angepeilten Zielspanne nähert. Im Mittelpunkt stünden Aussagen zu laufenden strategischen Überprüfungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von QIAGEN konnte um 13:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 38,67 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,56 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 48 427 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 5,5 Prozent zurück. Experten prognostizieren, dass QIAGEN die Bilanz für Q3 2026 am 10.11.2026 vorlegt.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET



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