QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyse im Blick 24.09.2026 13:22:47

QIAGEN-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

QIAGEN-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der QIAGEN-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich der Diagnostikkonzern dem oberen Ende der angepeilten Zielspanne nähert. Im Mittelpunkt stünden Aussagen zu laufenden strategischen Überprüfungen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von QIAGEN konnte um 13:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 38,67 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,56 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 48 427 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 5,5 Prozent zurück. Experten prognostizieren, dass QIAGEN die Bilanz für Q3 2026 am 10.11.2026 vorlegt.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu QIAGEN N.V.

mehr Analysen
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

QIAGEN N.V. 39,10 0,18% QIAGEN N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen