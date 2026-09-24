QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Analyse im Blick
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24.09.2026 13:22:47
QIAGEN-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich der Diagnostikkonzern dem oberen Ende der angepeilten Zielspanne nähert. Im Mittelpunkt stünden Aussagen zu laufenden strategischen Überprüfungen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von QIAGEN konnte um 13:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 38,67 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,56 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 48 427 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 5,5 Prozent zurück. Experten prognostizieren, dass QIAGEN die Bilanz für Q3 2026 am 10.11.2026 vorlegt.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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