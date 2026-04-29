QIAGEN-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen von 50 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem jüngsten Kursrückgang preise die Aktie die Gewinnwarnung des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers bereits ein, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Die dafür verantwortlichen Belastungen dürften zudem temporär sein - Besserung sei schon ab der zweiten Jahreshälfte in Sicht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse

Die QIAGEN-Aktie konnte um 12:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 29,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 402 191 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 28,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 11:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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