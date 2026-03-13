QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysten-Einstufung 13.03.2026 10:09:00

QIAGEN-Aktie höher: Deutsche Bank Research mit Hochstufung - Kursziel unverändert

QIAGEN-Aktie höher: Deutsche Bank Research mit Hochstufung - Kursziel unverändert

Deutsche Bank Research hat QIAGEN bei unverändertem Kursziel hochgestuft.

Deutsche Bank Research hat QIAGEN bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die QIAGEN-Bewertung sei unabmitioniert.

Die QIAGEN-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,03 Prozent auf 35,75 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:01 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

QIAGEN-Aktie stärker: Jahreszahlen überraschen - Prognose bestätigt

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

mehr Nachrichten