QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Analysten-Einstufung
|
13.03.2026 10:09:00
QIAGEN-Aktie höher: Deutsche Bank Research mit Hochstufung - Kursziel unverändert
Deutsche Bank Research hat QIAGEN bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die QIAGEN-Bewertung sei unabmitioniert.
Die QIAGEN-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,03 Prozent auf 35,75 Euro.
/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:01 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
