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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Anleger euphorisch 17.09.2026 14:00:00

QIAGEN-Aktie legt deutlich zu - Magazinbericht schürt Übernahmefantasie

QIAGEN-Aktie legt deutlich zu - Magazinbericht schürt Übernahmefantasie

Bei den Aktien von QIAGEN hat am Donnerstag ein Magazinbericht die bereits bestehende Übernahmefantasie angeheizt.

Die Aktien des Molekulardiagnostik-Unternehmens zogen am Mittag an und näherten sich so ihrem im August erreichten Hoch seit März. Zuletzt gewannen die QIAGEN-Aktien an der DAX-Spitze 3,98 Prozent auf 38,68 Euro. Der deutsche Leitindex legte um 0,6 Prozent zu.

Die US-amerikanischen Investmentgesellschaften TPG und Bain Capital gehörten zu den potenziellen Bietern für Qiagen, berichtete das "Manager Magazin" ohne Angabe von Quellen. Auch die Private-Equity-Gesellschaften KKR, EQT und Advent seien am Kauf des Unternehmens interessiert.

Schwung in die Übernahmedebatte brachte der Amtsantritt des neuen Vorstandsvorsitzenden Jonathan Pratt Anfang September. Dieser hatte in seiner vorherigen Funktion als Chef der Filtration Group den Verkaufspreis für den Hersteller von Filtrations- und Trenntechnologien in die Höhe getrieben. Nun erhofften sich die Anleger offensichtlich, dass der Verkaufsprozess von Qiagen voranschreitet, hieß es am Markt.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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QIAGEN-Aktie: Diagnostikspezialist nimmt im DAX Fahrt auf
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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com,QIAGEN

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