QIAGEN-Aktie legt vorbörslich zu: QIAGEN traut sich in der Corona-Krise noch mehr Wachstum zu

Der Umsatz soll 2020 nun währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,5 Milliarden US-Dollar um etwa 22 Prozent wachsen, wie das Unternehmen am Dienstag in Venlo mitteilte. Erst Ende Oktober hatte QIAGEN die Prognose angehoben und ein Plus von einem Fünftel in Aussicht gestellt. Als Gewinn je Aktie sollen währungsbereinigt nun 2,13 bis 2,14 Dollar übrig bleiben und damit ebenfalls noch mehr als zuletzt angekündigt.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2021 wurde auf ein Umsatzwachstum von 18 bis 20 Prozent bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 bis 2,46 Dollar angehoben, beides zu konstanten Wechselkursen. QIAGEN stieg in der Corona-Pandemie zu einem wichtigen Anbieter von Testkits und entsprechenden Geräten auf.

Auf der Handelsplattform Tradegate legt die QIAGEN-Aktie zeitweise um 2,67 Prozent auf 41,47 Euro zu.

VENLO (dpa-AFX)