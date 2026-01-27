QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Führungsebene
|
27.01.2026 16:20:00
QIAGEN-Aktie verliert: Diagnostikunternehmen holt ehemaligen Thermo-Fisher-Manager in den Aufsichtsrat
Stevenson werde sich auf der QIAGEN-Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen, teilte das Diagnostikunternehmen mit. Der Manager war zuletzt als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig.
Die QIAGAN-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,81 Prozent auf 45,59 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com,QIAGEN
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.01.26