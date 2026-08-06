QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Aktienempfehlung
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06.08.2026 14:43:52
QIAGEN-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beließ Peterson zunächst bei 46 US-Dollar.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die QIAGEN-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 14:26 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 36,54 EUR. Zuletzt wurden über XETRA 125 393 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Beginn des Jahres 2026 um 10,7 Prozent nach.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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