QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Aktie unter die Lupe
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14.04.2026 13:49:45
QIAGEN-Analyse: Barclays Capital verringert Einstufung der Aktie auf Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hält Analyst Luke Sergott zunächst für wenig wahrscheinlich, wie er am Montagabend im Rahmen eines Ausblicks auf die Berichtssaison der US-Life-Science-Branche schrieb. Zudem stoße Roche in zwei der wichtigsten Wachstumsbereiche von Qiagen vor und das Wachstumsziel für das Gesamtjahr bedürfe einer steilen Steigerung bis zum Jahresende.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:31 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 35,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 244 385 QIAGEN-Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 12,3 Prozent nach unten.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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