QIAGEN-Analyse: Barclays Capital verringert Einstufung der Aktie auf Equal Weight

Barclays Capital hat die QIAGEN-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 58 auf 44 Dollar gesenkt, aber die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hält Analyst Luke Sergott zunächst für wenig wahrscheinlich, wie er am Montagabend im Rahmen eines Ausblicks auf die Berichtssaison der US-Life-Science-Branche schrieb. Zudem stoße Roche in zwei der wichtigsten Wachstumsbereiche von Qiagen vor und das Wachstumsziel für das Gesamtjahr bedürfe einer steilen Steigerung bis zum Jahresende.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die QIAGEN-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:31 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 35,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 244 385 QIAGEN-Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 12,3 Prozent nach unten.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT



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