QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
22.01.2026 09:39:07
QIAGEN-Analyse: Deutsche Bank AG senkt Aktie auf niedrigere Bewertung
Deutsche Bank Research hat Qiagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 52 auf 54 US-Dollar. Spekulationen über eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hätten dessen Aktienkurs über sein erhöhtes Kursziel steigen lassen. Das Unternehmen sei damit fair bewertet, weshalb er die Einstufung auf "Hold" senke.
Um 09:22 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 47,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64 570 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 15,0 Prozent.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Analysen zu QIAGEN N.V.
|08:47
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|47,31
|1,08%