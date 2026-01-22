QIAGEN Aktie

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

22.01.2026 09:39:07

QIAGEN-Analyse: Deutsche Bank AG senkt Aktie auf niedrigere Bewertung

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der QIAGEN-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Qiagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 52 auf 54 US-Dollar. Spekulationen über eine Übernahme des Diagnostikspezialisten hätten dessen Aktienkurs über sein erhöhtes Kursziel steigen lassen. Das Unternehmen sei damit fair bewertet, weshalb er die Einstufung auf "Hold" senke.

Aktienanalyse online: Die QIAGEN-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:22 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 47,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64 570 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 15,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

