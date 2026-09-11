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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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Aktuelle Analyse im Blick 11.09.2026 12:13:48

QIAGEN-Analyse: Hold-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie

QIAGEN-Analyse: Hold-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine eingehende Analyse der QIAGEN-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat Qiagen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Qiagen betonte er die Kooperatio mit dem KI-Unternehmen Anthropic. Das erhebliche Kurspotenzial hänge indes an der jüngst von Medienberichten ausgelösten Übernahmefantasie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die QIAGEN-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von QIAGEN befand sich um 11:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 36,52 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 9,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der QIAGEN-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31 840 Stück gehandelt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 10,7 Prozent ein. Es wird erwartet, dass QIAGEN die Ergebnisse für Q3 2026 Experten zufolge am 10.11.2026 präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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