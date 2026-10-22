QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Rating im Fokus
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22.10.2026 13:58:47
QIAGEN-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Aktie mit Hold ein
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 40,00 auf 46,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Laborausrüster habe einem Übernahmeangebot des Finanzinvestors EQT in Höhe von umgerechnet 46,50 Euro je Aktie zugestimmt, schrieb Harry Gillis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies entspreche einem Aufschlag von 40 Prozent zum Schlusskurs vom 8. Juli, als erstmals aus Kreisen über ein Kaufinteresse von EQT berichtet worden sei.
Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung
Die QIAGEN-Aktie konnte um 13:41 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 45,11 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 3,09 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 714 100 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 10,3 Prozent aufwärts. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte QIAGEN möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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