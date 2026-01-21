QIAGEN Aktie

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

Bewertung im Fokus 21.01.2026 12:28:45

QIAGEN-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Aktie

UBS AG hat die QIAGEN-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Dan Leonard verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Laborspezialist und Diagnostikkonzern "strategische Optionen" erwäge. Derartige Artikel prägten das Investmentumfeld seit November 2019, als Thermo angeblich Interesse bekundete, was im März 2020 in einem Übernahmeangebot gipfelte. Die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, ob sich dieser jüngste Bericht konkretisieren werde, sei schwierig. Leonard sieht zwei Knackpunkte: Die Wachstumsziele von Qiagen und die tatsächliche Entwicklung sowie die große Bewertungsspanne innerhalb der Vergleichsgruppe.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:12 Uhr stieg die QIAGEN-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 44,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 940 262 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 9,9 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu QIAGEN N.V.

mehr Analysen
08:47 QIAGEN Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
21.01.26 QIAGEN Neutral UBS AG
21.01.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

QIAGEN N.V. 46,51 -0,62% QIAGEN N.V.

