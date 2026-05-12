QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|
12.05.2026 10:30:43
Qiagen erhöht Dividende und stellt weitere Aktienrückkäufe in Aussicht
DOW JONES--Die Aktionäre von Qiagen können sich über eine höhere Dividende freuen. Wie es in der Einladung zur Hauptversammlung des Diagnostikspezialisten heißt, sollen die Aktionäre über eine Erhöhung der Bardividende um 40 Prozent auf 0,35 US-Dollar je Stammaktie abstimmen.
Zudem beantragt Qiagen die Ermächtigung für Aktienrückkäufe am freien Markt von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals sowie für einen synthetischen Aktienrückkauf von bis zu 200 Millionen US-Dollar.
Finanzvorstand Roland Sackers hatte im Februar eine weitere Erhöhung der Dividende sowie neue Aktienrückkäufe in Aussicht gestellt.
Qiagen hatte zu Jahresbeginn einen synthetischen Aktienrückkauf über 500 Millionen Dollar umgesetzt und im vergangenen Jahr erstmalig eine Dividende gezahlt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/brb
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 04:31 ET (08:31 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
12:27
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
12.05.26
|XETRA-Handel LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.05.26
|Verluste in Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
08.05.26
|Barclays Capital: QIAGEN-Aktie erhält Equal Weight (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|27,75
|-2,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.