QIAGEN expandiert im Nahen Osten mit neuer regionaler Zentrale und Großprojekten

QIAGEN eröffnet Anfang 2024 neue regionale Zentrale in Riad, Saudi-Arabien, um wachsende Präsenz vor Ort zu unterstützen // Absichtserklärung mit dem saudi-arabischen Gesundheitsministerium zur Unterstützung staatlicher Gesundheitsinitiativen unterzeichnet // QIAGEN unterstützt landesweites Tuberkulose-Screening-Programm für Arbeitskräfte im Oman mit hunderttausenden QuantiFERON-TB Gold Plus-Tests



Venlo, Niederlande, Maskat, Oman, und Riad, Saudi-Arabien, Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekanntgegeben, seine Geschäftstätigkeit im Nahen Osten deutlich auszuweiten. Grundlage hierfür sind drei wesentliche Entwicklungen:

Anfang 2024 wird QIAGEN eine neue regionale Zentrale in Riad, Saudi-Arabien, eröffnen, um seine Geschäftspräsenz in der Region weiter zu stärken.

QIAGEN hat eine Absichtserklärung mit dem Gesundheitsministerium von Saudi-Arabien zur Unterstützung verschiedener Initiativen für die öffentliche Gesundheit und den Infektionsschutz unterzeichnet.

QIAGEN hat über seinen kommerziellen Partner Taiba Medserv LLC vom Gesundheitsministerium des Sultanats Oman den Zuschlag bekommen, das landesweite Tuberkulose-Screening-Programm mit QuantiFERON-TB Gold Plus Tests zu unterstützen.



"Bei QIAGEN sind wir überzeugt davon, dass es intensive Zusammenarbeit und Innovationen braucht, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Wir freuen uns, eine entscheidende Rolle dabei spielen zu können, Gesundheit und Wohlbefinden im Nahen Osten zu verbessern. Ebenso sind wir stolz darauf, einen Beitrag zu den globalen Bemühungen zur Ausrottung von Tuberkulose und anderen schweren Krankheiten zu leisten. Dank unserer neuen regionalen Zentrale in Riad werden wir enger mit unseren Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten und starke Partnerschaften mit lokalen Stakeholdern aufbauen können", so Simona Grandits, Senior Director, Head of Sales and Marketing EEMEA bei QIAGEN.

Saudi-Arabien: Neue regionale Zentrale in Riad und Absichtserklärung mit dem Gesundheitsministerium

Um seiner wachsenden Präsenz und den steigenden Kundenanforderungen in der Region gerecht zu werden, eröffnet QIAGEN Anfang 2024 eine neue regionale Zentrale in Riad, Saudi-Arabien. Die dortige Niederlassung wird das Engagement des Unternehmens im Nahen Osten weiter stärken und seine regionalen Kapazitäten für die Kundenbetreuung ausbauen.

QIAGEN hat kürzlich eine Absichtserklärung mit dem saudi-arabischen Gesundheitsministerium unterzeichnet, die verschiedene Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und dem Infektionsschutz umfasst und mit dem Programm zur Transformation des Gesundheitssektors der "Vision 2030" von Saudi-Arabien in Einklang steht. Sie umfasst:

Die Einrichtung eines lokalen Rechenzentrums durch QIAGEN Digital Insights (QDI), um fortgeschrittene Bioinformatik im Land zu unterstützen. Dabei wird der Datenschutz und ein verlässlicher Service unter Einhaltung nationaler Gesetze sichergestellt. Das Rechenzentrum ermöglicht die Analyse molekularer Daten, ohne dass dabei Informationen das Land verlassen. Außerdem stellt es einen lokalen Zugang zu QIAGEN Clinical Insight (QCI) Interpret her. QCI Interpret unterstützt bei der Auswertung und Dokumentation genomischer Varianten anhand von Daten aus dem Next-Generation-Sequencing (NGS) und unterstützt die Präzisionsmedizin. QDI betreibt derzeit weltweit sieben Rechenzentren und verfügt entsprechend über Expertise in der Installation essenzieller Infrastruktur wie Bioinformatik-Server.

Die Unterstützung des Ministeriums bei der Ausrottung von Meningitis im Rahmen des Programms der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Einsatz der unternehmenseigenen Plattform QIAstat-Dx für syndromische Tests.

Unterstützung bei der Umsetzung eines Screening-Programms zur Prävention von Gebärmutterhalskrebs im Rahmen der WHO-Initiative zur Ausrottung der Krankheit bis 2030 durch Bereitstellung von HPV-Tests.

Entwicklung eines landesweiten Screening-Programms für latente Tuberkulose unter Verwendung von QuantiFERON-TB Gold Plus.

Oman: Unterstützung des landesweiten Tuberkulose-Screening-Programms

QIAGEN wird durch seinen kommerziellen Partner Taiba Medserv LLC hunderttausende QuantiFERON-TB Gold Plus-Tests für das neue Programm des Oman bereitstellen, das ab Anfang 2024 ausländische Arbeitskräfte, die in dem Golfstaat eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, auf latente Tuberkulose (TB) untersuchen wird. Als Land mit niedriger Tuberkuloseinzidenz und einer hohen Anzahl an Arbeitskräften aus Hochinzidenzländern erweitert der Oman seine entsprechenden Testvorgaben für Personen, die einen Aufenthaltstitel beantragen. Dazu soll nun ein systematisches Screening auf latente Tuberkuloseinfektionen mithilfe des einfachen Bluttests QuantiFERON-TB Gold Plus erfolgen. Das Gesundheitsministerium plant, innerhalb von zwei Jahren bis zu 800.000 Menschen zu testen. Denjenigen, die zwar symptomfrei sind, jedoch TB-Bakterien in sich tragen, soll eine direkte medizinische Behandlung angeboten werden.

Das Screening auf latente Tuberkuloseinfektionen ist unerlässlich, um das Ziel der Ausrottung der Krankheit zu erreichen, die jedes Jahr über eine Million Todesopfer fordert. Schätzungen zufolge ist eine von vier Personen weltweit mit latenter Tuberkulose infiziert; bei 5 bis 10% davon wird sich die Krankheit voraussichtlich irgendwann zur aktiven Form weiterentwickeln.

Der QuantiFERON-TB Gold Plus Test von QIAGEN erkennt TB-Infektionen durch die Identifizierung von Interferon-Gamma, das von T-Zellen als Reaktion auf TB-spezifische Antigene freigesetzt wird. Der Test erfordert nur einen Arztbesuch statt zwei und hat zahlreiche weitere Vorteile gegenüber dem über hundert Jahre alten Tuberkulin-Hauttest (TB skin test, TST) – insbesondere für Patientinnen und Patienten aus Ländern mit hoher TB-Krankheitslast, die eine BCG-Impfung erhalten haben. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die WHO empfehlen den Einsatz von QuantiFERON-TB Gold Plus zur Bekämpfung der globalen TB-Epidemie in allen Umgebungen.

