Qiagen senkt Umsatzprognose für 3. Quartal und muss CEO ersetzen

VENLO (Dow Jones)--Qiagen hat die Umsatzprognose für das dritte Quartal gesenkt. Wie das Biotechnologieunternehmen am Montagabend mitteilte, geht die Gesellschaft nun im dritten Quartal 2019 von einem Nettoumsatzwachstum von etwa 3 Prozent bei konstanten Wechselkursen aus. Zuvor hatte Qiagen das Wachstum mit 4 bis 5 Prozent bei konstanten Wechselkursen beziffert. Die gesenkte Prognose beruht auf einem geringer als erwartet ausgefallenen Wachstum in China. Bereinigt um den chinesischen Markt beträgt das Gesamtumsatzwachstum 6 Prozent. Im Einklang mit ihrer Prognose erwartet Qiagen einen bereinigten Gewinn von 0,35 bis 0,36 US-Dollar auf Basis konstanter Wechselkurse.

Qiagen teilte zudem Restrukturierungsschritte mit. Die Gesellschaft sprach von "Maßnahmen zur Priorisierung von Ressourcen für die wichtigsten Wachstumstreiber im 'Sample to Insight'-Portfolio." Resultierend aus diesen Initiativen rechnet das Unternehmen mit einem Restrukturierungsaufwand vor Steuern von etwa 260 bis 265 Millionen Dollar. Nach Steuern mache dies etwa 1,14 bis 1,15 Dollar pro Aktie aus. Die Belastungen sollen überwiegend im dritten Quartal 2019 ausgewiesen werden. Teil der Maßnahmen sei auch ein Personalabbau, der sozialverträglich durchgeführt werden soll.

Des Weiteren kündigte das Unternehmen einen Führungswechsel an. Peer M. Schatz habe das Unternehmen informiert, dass er als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung zurücktrete, hieß es. Er werde Qiagen weiterhin als Berater des Aufsichtsrates zur Verfügung stehen und in den kommenden Wochen in diese Rolle wechseln. Der Aufsichtsrat beginne nun die Suche nach einem Nachfolger. In der Zwischenzeit werde Thierry Bernard, Senior Vice President, zuständig für das Geschäftsfeld Molekulardiagnostik, interimistisch als CEO fungieren und im Tandem mit CFO Roland Sackers zusammenarbeiten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2019 16:48 ET (20:48 GMT)