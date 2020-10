QIAGEN setzt dank Corona-Tests mehr um als erwartet - QIAGEN-Aktie sinkt

So stiegen die Erlöse im dritten Quartal sowohl nominal als auch wechselkursbereinigt im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 481,3 Millionen US-Dollar (407 Mio Euro), wie QIAGEN anhand vorläufiger Zahlen am Dienstag in Venlo mitteilte. Damit wuchs der Umsatz stärker als erwartet. So hatte QIAGEN Mitte Juli noch ein wechselkursbereinigtes Plus von 16 bis 21 Prozent in Aussicht gestellt. Neben der guten Nachfrage nach den Corona-Tests hätten sich auch andere Bereiche seit dem zweiten Quartal wieder besser entwickelt, hieß es. Dennoch sank der Umsatz mit Nicht-Covid-19-Produkten währungsbereinigt im Vorjahresvergleich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz.

Der vorläufige bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) erhöhte sich währungsbereinigt um 61 Prozent auf etwa 0,58 Dollar und lag damit den Angaben zufolge am oberen Rand der Prognose. Detaillierte Zahlen will QIAGEN am 4. November nennen.

QIAGEN-Aktie gibt nach

Die Anleger von QIAGEN haben am Dienstag nach den überraschend positiv ausgefallenen Eckdaten Kasse gemacht. Die Aktien des Biotechnologieunternehmens waren zunächst auf ein Hoch seit Dezember 2000 geklettert, bevor sie ins Minus rutschten. Zuletzt verloren die Anteilscheine via XETRA 3,55 Prozent auf 44,85 Euro.

Nach diesen guten Nachrichten haben sich die Anleger letztlich Marktexperten zufolge gemäß der alten Börsenweisheit "Sell on Good News" von den QIAGEN-Papieren getrennt und Gewinne eingestrichen.

