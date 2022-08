QIAGEN veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2021

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat große Fortschritte im ESG-Bereich erzielt (Umwelt, Soziales, Governance), die das Unternehmen im heute veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2021 zusammenfasst. Die Bestrebungen in diesem Bereich sind Teil der Strategie von QIAGEN, seine Position als starker und nachhaltiger Anbieter von "Sample to Insight"-Lösungen auszubauen, mit denen Kunden aus der Life-Science- und Molekulardiagnostik-Branche wertvolle molekulare Erkenntnisse gewinnen können.

"In einer Zeit, in der die Welt vor großen Herausforderungen steht, bringt sich QIAGEN aktiv ein und zeigt, dass wir mehr sind als nur ein Wirtschaftsunternehmen. Wir setzen uns für einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung für hilfsbedürftige Bevölkerungsgruppen weltweit ein und ergreifen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt – zum Beispiel senken wir unsere Treibhausgasintensität, reduzieren Plastikverpackungen und bringen umweltfreundliche Probenverarbeitungskits auf den Markt", so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. "2021 haben wir zwar große Fortschritte erzielt – aber es gibt noch viel zu tun und wir dürfen keine Zeit verlieren. Unsere weltweit mehr als 6.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten jeden Tag an der Verwirklichung unserer Vision, Verbesserungen im Leben möglich zu machen. Auf dieses anhaltende Engagement bin ich stolz."

Umwelt: Intensität von Treibhausgasemissionen sichtbar reduziert

Der Bericht zeigt die Energie- und Emissionsstrategien von QIAGEN: 2021 hat das Unternehmen die Intensität seiner Treibhausgasemissionen – das sind die Scope-1- und Scope-2-Emissionen relativ zum Konzernumsatz – im Vergleich zum Vorjahr um 16 % gesenkt. QIAGEN hat kürzlich bekannt gegeben, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen. Bis 2030 will das Unternehmen die Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 42 % senken. Dazu setzt es auf Elektrofahrzeuge, grünen Strom, LED-Beleuchtung und grüne Heizlösungen. Bereits jetzt deckt QIAGEN 40 % seines Stromverbrauchs durch Ökostromanbieter.

Auch der Kunststoffverbrauch nimmt ab und liegt jetzt 9,6 % unter dem des Vorjahres. QIAGEN setzt anstelle von Styropor-Boxen für den Kühlversand seit 2021 beispielsweise pflanzenbasierte Materialalternativen ein, die auf Stroh oder Papier basieren. Zudem hat QIAGEN die ersten Kits seines umweltfreundlichen QIAwave-Portfolios zur Probenverarbeitung eingeführt. Dank weniger Innenverpackung aus Kunststoff, kleineren Flaschen und Entnahmeröhrchen aus 100 % recyceltem Kunststoff kommen beim neuen Kit-Design 63 % weniger Kunststoff und 42 % weniger Pappe zum Einsatz.

Soziales: Niemanden zurücklassen

Eines der wichtigsten ESG-Ziele von QIAGEN besteht darin, den Zugang zu Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Daher engagiert sich das Unternehmen beispielsweise dafür, Screening-Untersuchungen auf latente Tuberkulose-Infektionen mit modernen blutbasierten Tests in Regionen mit hoher Prävalenz aber begrenzten Ressourcen auszubauen. 2021 erreichte QIAGEN hier einen wichtigen Meilenstein: Bis dato hat das Unternehmen mehr als 100 Millionen QuantiFERON-Tuberkulosetests in über 130 Ländern bereitgestellt. Im Oktober 2021 hat QIAGEN zudem QIAreach QuantiFERON-TB (QIAreach QFT) eingeführt. Der Test ermöglicht auf einem tragbaren Gerät einen hochsensiblen digitalen Nachweis, und ist daher für strukturschwache, dezentralisierte und ländliche Gegenden ideal.

2021 wurden außerdem 1 Million Frauen mit Kits von QIAGEN auf das humane Papillomavirus (HPV) getestet, das zu Gebärmutterhalskrebs führen kann. Auch hier legt das Unternehmen den Fokus auf strukturschwache Regionen.

"Es ist uns ein Anliegen, niemanden zurückzulassen. Daher setzen wir uns dafür ein, dass unsere Produkte überall verfügbar sind. Wir arbeiten in allen Regionen und Geschäftsbereichen darauf hin, hilfsbedürftigen Bevölkerungsgruppen in strukturschwachen Gegenden kostengünstige Diagnostiklösungen zugänglich zu machen. So können wir Krankheiten vorbeugen und die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen verbessern", so Thierry Bernard.

Governance: Verantwortungsvolle Unternehmensführung als Schlüssel für langfristigen Erfolg

Wie ein Unternehmen Geschäfte tätigt, seine Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lieferanten behandelt und als Teil der Gesellschaft agiert, ist für alle beteiligten Interessengruppen von großer Bedeutung. Zum Beispiel entsprechen die globalen Verfahrensanweisungen für klinische Studien bei QIAGEN der Deklaration von Helsinki zur Guten Klinischen Praxis und der ISO 20916.

QIAGEN legt Wert auf eine gesetzeskonforme, ethisch verantwortungsvolle und integre Unternehmensführung. Um dies zu untermauern, hat das Unternehmen ein umfassendes Compliance-Programm ins Leben gerufen, das nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von QIAGEN, sondern auch Vertriebsfirmen und Vertreter in die Pflicht nimmt. Neue Lieferanten müssen sich den strengen Beschaffungsstandards von QIAGEN verpflichten. Zudem erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig persönliche Compliance-Schulungen, die durch verpflichtende Online-Module in der lokalen Sprache ergänzt werden. 2020 und 2021 wurden insgesamt mehr als 7.000 Schulungsmodule absolviert.

Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet

Die auf Nachhaltigkeit spezialisierten Rating-Agenturen ISS-ESG, MSCI und Sustainalytics haben das Nachhaltigkeitsengagement von QIAGEN in ihren aktuellen Bewertungen gewürdigt:

ISS-ESG hat QIAGEN den "Prime"-Status (ISS ESG C+) verliehen. Das Unternehmen gehört damit zu den Top 20 % der 199 Unternehmen in der Kategorie "Health Care Equipment & Supplies". ISS-ESG wertet für seine Einschätzung über 100 branchenspezifische Indikatoren aus. Die erste Bewertung durch MSCI ESG Research hat QIAGEN ein A-Rating eingebracht. Ratings dieser Agentur geben Auskunft darüber, wie widerstandsfähig ein Unternehmen gegenüber langfristigen, finanziell relevanten ESG-Risiken ist. Sustainalytics bewertet in seinen ESG-Risiko-Ratings, in welchem Maß ein Unternehmen branchenspezifischen ESG-Risiken ausgesetzt ist und wie gut es diese steuert. Bei der jüngsten Bewertung durch Sustainalytics wurde QIAGEN erneut der Gruppe der Unternehmen mit einem geringen Risiko zugeordnet.

Der komplette Nachhaltigkeitsbericht 2021 ist hier zum Download verfügbar: https://www.qiagen.com/us/sustainability

