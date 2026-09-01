Qianhe Condiment and Food: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Qianhe Condiment and Food hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Qianhe Condiment and Food 583,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 483,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at