Qianjiang Water Resources Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Qianjiang Water Resources Development hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im letzten Jahr hatte Qianjiang Water Resources Development einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 561,5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 596,1 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at