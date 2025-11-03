Qianjiang Water Resources Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Qianjiang Water Resources Development hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 609,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 541,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at