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03.09.2026 06:31:29
Qibu A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Qibu A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qibu A -0,060 CNY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345,0 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1415,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,8 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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