Qifu Technology, A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Qifu Technology, A hat am 18.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,29 HKD, nach 7,16 HKD im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,38 Prozent auf 4,49 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,85 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 23,87 HKD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qifu Technology, A 22,38 HKD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Qifu Technology, A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,83 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 18,61 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at