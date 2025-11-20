Qifu Technology, A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Qifu Technology, A hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Qifu Technology, A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,90 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,63 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,76 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,69 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at