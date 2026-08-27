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27.08.2026 06:31:29
Qifu Technology, A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Qifu Technology, A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 HKD. Im Vorjahresviertel waren 6,88 HKD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27,06 Prozent auf 4,11 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Qifu Technology, A 5,63 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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