Qifu Technology, A äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,90 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qifu Technology, A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,59 Milliarden HKD im Vergleich zu 5,69 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at