Qifu Technology, A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Qifu Technology, A hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 4,04 HKD. Im letzten Jahr hatte Qifu Technology, A einen Gewinn von 6,75 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 4,41 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,02 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at