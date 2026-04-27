Qijing Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Qijing Machinery hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 487,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 512,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at