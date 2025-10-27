Qijing Machinery hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Qijing Machinery hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Qijing Machinery hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Qijing Machinery 479,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 491,5 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at